Традиционно без Порошенко: кому Путин прислал новогодние поздравления

Глава Кремля послал новогодние поздравления с праздничными пожеланиями лидерам ряда стран, не оставил без внимания США, Германию и даже Великобританию. Однако Украина и Грузия поздравительных слов от российского лидера традиционно не получили.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Так, в поздравительном послании Трампу Путин заговорил о важности взаимоотношений между США и Россией. Российский лидер подчеркнул, что они являются "важнейшим фактором обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности". Ко всему, Путин подтвердил, что Россия открыта к диалогу с США "по крупнейшей повестке дня".

Лидер РФ также направил приветствие бывшему президенту США Джорджу Бушу-младшему.

Также Путин направил новогоднее поздравление президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану, в котором отметил, что рад успешному развитию российско-турецких взаимоотношений.

Президент РФ также приготовил приветственное слово для президента Сирии Башара Асада. Путин подчеркнул, что "Россия будет и в дальнейшем оказывать всестороннее содействие правительству и народу Сирии в борьбе против сил терроризма".

Забыв про скандалы и санкции, Путин поздравил с Новым годом Королеву Великобритании Елизавету II и премьер-министра Терезу Мэй, пожелав им крепкого здоровья.

Поздравляя федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Ангелу Меркель, Путин выразил надежду на продолжение работы двух стран по международной повестке дня.

Кроме того, Путин поздравил руководство ряда стран Южной и Северной Америки, выразив надежду на дальнейшее развитие межгосударственного сотрудничества, а также желая благополучия. Ко всему, Путин прислал поздравление и папе Римскому Франциску, лидеру Франции Эммануэлю Макрону, а также лидерам Китая, Израиля, Беларуси и Молдовы.

Напомним, в прошлом году глава Кремля тоже не упомянул в своих поздравлениях Порошенко. Тогда в "праздничном" перечне не было также руководителей стран-соседей: главы Литвы Дали Грибаускайте, президента Латвии Раймондса Вейониса, президента Эстонии Керсти Кальюлайди и главы Польши Анджея Дуды.