Традиційно без Порошенка: кому Путін надіслав новорічні вітання

Очільник Кремля порозсилав новорічні привітання із святковими побажаннями лідерам низки країн, не залишив без уваги США, Німеччину та навіть Велику Британію. Однак Україна та Грузія вітальних слів від російського лідера традиційно не отримали.

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

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Так, у вітальному посланні Трампу Путін заговорив про важливість взаємин між США і Росією. Російський лідер наголосив, що вони є "найважливішим фактором забезпечення стратегічної стабільності і міжнародної безпеки". До всього, Путін підтвердив, що Росія відкрита до діалогу з США "по найбільшою порядку денному".

Лідер РФ також надіслав вітання колишньому президенту США Джорджу Бушу молодшому.

Також Путін надіслав новорічне привітання президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, в якому зазначив, що радий успішному розвитку російсько-турецьких взаємин.

Президент РФ також приготував вітальне слово для президента Сирії Башара Асада. Путін підкреслив, що "Росія буде і надалі надавати всебічне сприяння уряду і народу Сирії в боротьбі проти сил тероризму".

Забувши про скандали і санкції, Путін привітав з Новим роком Королеву Великобританії Єлизавету II і прем'єр-міністра Терезу Мей, побажавши їм міцного здоров'я.

Вітаючи федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера і канцлера Ангелу Меркель, Путін висловив надію на продовження роботи двох країн по міжнародній порядку денному.

Окрім того, Путін привітав керівництво низки країн Південної та Північної Америки, висловивши надію на подальший розвиток міждержавного співробітництва, а також бажаючи благополуччя. До всього, Путін надіслав привітання і папі Римському Франциску, лідерові Франції Еммануелю Макрону, а також лідерам Китаю, Ізраїлю, Білорусі та Молдови.

Нагадаємо, минулого року очільник Кремля також не згадав у своїх вітаннях Порошенка. Тоді, як і цього року, у "святковому" переліку не було також очільників країн-сусідів: глави Литви Даля Грібаускайте, президента Латвії Раймондса Вейоніса, президента Естонії Керсті Кальюлайди та глави Польщі Анджея Дуди.