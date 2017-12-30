Кого не привітав Путін зі святами: опубліковано список світових лідерів

Президент Росії Володимир Путін привітав з Новим роком низку президентів. Та у переліку нема глав частини сусідніх держав.

Про це повідомила прес-служба Кремля.

Глава Кремля Володимир Путін привітав безліч лідерів країн з Новим роком, і традиційно демонстративно не привітав Президента України Петра Порошенка.

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Також у переліку немає очільників країн-сусідів: глави Литви Даля Грібаускайте, президента Латвії Раймондса Вейоніса, президента Естонії Керсті Кальюлайди та глави Польщі Анджея Дуди.

Окрім того, черговість перерахування світових лідерів доволі цікава. Президенти пост-радянських країн стоять на початку переліку, далі – великі світові партнери Росії, зокрема, Бразилія, Китай, Індія.

Президент США Дональд Трамп йде аж після президента Словенії, а Ангела Меркель – після В'єтнаму. Наприкінці списку можна знайти прізвище французького лідера Еммануеля Макрона.

Новорічні привітання до очільників країн отримали у такому порядку: Абхазія, Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Південна Осетія, Аргентина, Великобританія, Угорщина, Венесуела, В'єтнам, Німеччина, Ізраїль, Індія, Іспанія, Італія, Канада, Китай, Південна Корея, Куба, Монако, Сербія, Сирія, Словенія, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Чехія, ПАР і Японія.

Також привітання від Путіна отримали Папа Римський Франциск, Генсек ООН, директор МВФ та інші.