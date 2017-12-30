Росія програє битву за Україну, – Валенса

Росія має старі інтереси, які сьогодні не будуть приносити позитивні ефекти. І Москва не має того ступеня ментального розвитку, який панує у світі, вона з цим запізнилася.

Таку думку висловив екс-президент Польщі Лех Валенса в інтерв’ю "112 каналу".

"Світ, Європа, сьогодні будуються у такий спосіб, щоб нівелювати бар’єри і вирівнювати шанси і ступінь розвитку. Росія, натомість, іде назад. І мусить програти цю битву (за Україну, — "24") і вона її програє. Вона б програла швидше, якби Україна увійшла до ЄС і НАТО. Якби ви вирівняли всі шанси і знесли всі бар’єри і кордони", – наголосив політик.

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На його думку, проблема полягає у ліквідації бар’єрів в розумінні між народами. А Росія використовує модель розвитку з іншої епохи, яка зараз не є дієвою, і через це програє.

Стиль Росії, яка сьогодні нападає на Крим і на Східну Україну, не пасує до сьогоднішніх часів. Вона має програти цю битву і вона її програє. Все залежить від того, чи будемо мудро йти в цьому напрямку,

– додав Лех Валенса.