Традиционный мир будет искать пути сосуществования с цифровым, – СЕО WhiteBIT Владимир Носов

Концепт метамира и онлайн-мира с каждым днем играет все более важную роль в жизни человечества, набирает рычаги влияния и в будущем коренным образом изменит историю человеческой цивилизации.

Об этом в прямом эфире подискутировали глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и CEO криптовалютной биржи WhiteBIT Владимир Носов.

По словам Владимира Носова, человечество уже сегодня фактически живет в метавселенной.

Мы якобы общаемся о выдуманной метавселенной, но вообще-то она уже существует. Сейчас мы общаемся в прямом эфире в инстаграмме. Через некоторое время мы сможем надеть шлемы виртуальной реальности и вообще никуда не выходить. Glovo привезет нам поесть, все рабочие дела я могу совершенно спокойно выполнить, не выходя из дома. Если мне потребуется какая-то эмоция – увидеть море, я его увижу очень выразительно, надев этот шлем. И человеческие отношения даже переместятся к этой цели вселенной. Сегодня в парке мало кто подходит и знакомится. Это уже не модно. Модно познакомиться в социальных сетях,

– рассказал Владимир Носов.

По его мнению, развитие блокчейн-технологий сегодня – это последнее звено всех предстоящих переломов формирования нового порядка. Мир и жизнь в нем максимально ускорились благодаря технологиям. Всё стало очень независимым, кроме финансовой части. Но и она понемногу подвергается влиянию времени и тектоническим изменениям. Традиционному миру рано или поздно придется искать пути сосуществования с цифровым миром.

По словам Дмитрия Кулебы, метавселенная или онлайн-мир перепишет историю человечества, человеческой цивилизации.

Впервые в истории конкурент государства, цифровой мир имеет две фундаментальные характеристики: собственную валюту и инструменты масштабирования. За всю историю человечества никто до этого не доходил. Я убежден, что благодаря, прежде всего, блокчейн-компаниям цифровая экономика, если выстоит под натиском классического капитала, сформирует новый полюс силы в мире. И человеку будет куда бежать – в хорошем смысле – то есть он все меньше будет зависеть от государства и все больше от эффективности цифровых технологий и услуг,

– подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, Дмитрий Кулеба и Владимир Носов провели общий прямой эфир в инстаграмме, где обсудили, как криптоиндустрия помогает Украине во время войны на примере сотрудничества WhiteBIT и МИД, экономическую дипломатию в условиях войны, подискутировали о роли блокчейна и цифровых активов в периоды пандемий, войн и гуманитарных кризисов, метавселенная как явление и их влияние на экономику, социальные связи, работу.