Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Там поблагодарили французских партнеров за подобную демонстрацию.

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Какова была траектория полета

Французские истребители Mirage 2000 совершили полет над Черным морем. В сети появились кадры, которые свидетельствуют, что эти истребители следовали по маршруту, который символически представлял трезубец, национальный герб Украины.

Отмечается, что такой маршрут сразу же был замечен на общедоступных платформах отслеживания полетов, таких как Flightradar24. Его зафиксировали не только российские радары, но и миллионы пользователей по всему миру.

В Воздушных силах отмечают, что он появился в лентах новостей социальных сетей, в СМИ и на экранах смартфонов. Там отметили, что соответствующий жест является демонстрацией поддержки, солидарности и стратегического партнерства с Украиной.