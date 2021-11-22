В нападении подозревают 39-летнего рэпера Даррелла Брукса, который выступает под псевдонимом MathBoi Fly. В течение 1999 – 2011 годов музыканта несколько раз судили. В частности, говорилось о нанесении тяжких телесных повреждений и хранении каннабиса.
Заметьте Авто на скорости протаранило рождественский парад в США: есть погибший, много раненых – видео
Музыкант был активным сторонником BLM.
Своим творчеством Брукс делился в сети. На ютубе есть канал с ником MathBoi Fly, на котором обнародованы клипы Брукса. В то же время, подтверждения, что канал принадлежит именно музыканту, нет.
Наезд на рождественский марш: смотрите видео
Наезд на рождественский парад в США: главное
- Трагедия произошла 21 ноября.
- Местные жители проводили рождественский парад. В то же время веселье прервал красный внедорожник, который на скорости влетел в толпу.
- По словам очевидцев, на месте трагедии также раздавались выстрелы.
- Жертвами инцидента стали 5 человек. Также известно о по меньшей мере 40 пострадавших.
- Начальник местной полиции рассказал, что преступника задержали.