У нападі підозрюють 39-річного репера Даррелла Брукса, який виступає під псевдонімом MathBoi Fly. Упродовд 1999 – 2011 років музиканта декілька разів судили. Зокрема, мовилося про нанесення тяжких тілесних ушкоджень та зберігання канабісу.
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Музикант був активним прихильником BLM.
Своєю творчістю Брукс ділився у мережі. На ютубі є канал з ніком MathBoi Fly, на якому оприлюднені кліпи Брукса. Водночас підтвердження, що канал належить саме музиканту, нема.
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Наїзд на різдвяний парад у США: головне
- Трагедія сталася 21 листопада.
- Місцеві жителі проводили різдвяний парад. Водночас веселощі перервав червоний позашляховик, який на швидкості влетів у натовп.
- За словами очевидців, на місці трагедії також лунали постріли.
- Жертвами інциденту стали 5 людей. Також відомо про щонайменше 40 постраждалих.
- Начальник місцевої поліції розповів, що злочинця затримали.