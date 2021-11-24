Теперь мужчину, который протаранил толпу на рождественском параде в Висконсине, обвиняют в шести смертях.

Читайте также Недавно выпустили из тюрьмы: детали о подозреваемом в трагедии на рождественском параде в США

Число жертв наезда авто возросло

Жертв наезда автомобиля на участников рождественского парада уже шесть. Врачи не смогли спасти 8-летнего мальчика Джексона Спаркса, получившего тяжелые травмы.

В момент атаки внедорожника он вместе с 12-летним братом был на праздничном действе. Мальчик маршировал со своей бейсбольной командой.

Ребенку провели сложную операцию на мозге, шансов на его выздоровление медики давали мало. Что касается брата погибшего, то врачи ожидают, что он вскоре выздоровеет.

Напомним, до сих пор было известно о 5 жертвах трагедии. Им было от 52 до 81 года.

Кроме количества погибших увеличилось и количество пострадавших. Так, за помощью обратились 62 человека, среди них есть много детей.

Трагедия на рождественском параде в США: коротко