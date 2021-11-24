Теперь мужчину, который протаранил толпу на рождественском параде в Висконсине, обвиняют в шести смертях.
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Число жертв наезда авто возросло
Жертв наезда автомобиля на участников рождественского парада уже шесть. Врачи не смогли спасти 8-летнего мальчика Джексона Спаркса, получившего тяжелые травмы.
В момент атаки внедорожника он вместе с 12-летним братом был на праздничном действе. Мальчик маршировал со своей бейсбольной командой.
Ребенку провели сложную операцию на мозге, шансов на его выздоровление медики давали мало. Что касается брата погибшего, то врачи ожидают, что он вскоре выздоровеет.
Кроме количества погибших увеличилось и количество пострадавших. Так, за помощью обратились 62 человека, среди них есть много детей.
Трагедия на рождественском параде в США: коротко
- В штате Висконсин 21 ноября, когда горожане пришли на рождественский парад, произошла трагедия. Внедорожник на скорости влетел в его посетителей.
- Стало известно о 5 погибших и более 40 пострадавших.
- Водитель открыл огонь по людям прямо из окна своего автомобиля и скрылся с места происшествия. Однако правоохранителям удалось быстро его задержать.
- Мужчине предъявили обвинение в умышленном убийстве по 5 пунктам. Признание виновным по каждому из них грозит пожизненным заключением.