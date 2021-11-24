Тепер чоловіка, який протаранив натовп на різдвяному параді у Вісконсині, звинувачують у шістьох смертях. Лікарі не змогли врятувати 8-річного хлопчика Джексона Спаркса.

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Кількість жертв наїзду авто зросла

Дитина отримала важкі травми. У момент атаки позашляховика він разом зі 12-річним братом був на святковому дійстві. Хлопчик маршував зі своєю бейсбольною командою.

Джексону провели складну операцію на мозку, шансів на його одужання медики давали мало. Щодо брата загиблого, то лікарі очікують, що він невдовзі одужає.

Нагадаємо, досі було відомо про 5 жертв трагедії. Їм було від 52 до 81 року.

Крім кількості загиблих, збільшилась і кількість постраждалих. Так, за допомогою звернулися 62 людини, серед них є багато дітей.

Трагедія на різдвяному параді у США: коротко