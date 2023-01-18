В сети распространили видео работы работников ГСЧС. 24 Канал. Известно, что в результате падения вертолета в Броварах повреждения получил не только детский сад, но и один из жилых домов.

Внимание В сети появилось видео полета вертолета МВД за несколько минут до падения в Броварах

Сейчас на месте происшествия работают спасательные службы.

С крыши часть вертолета: видео

В результате падения вертолета на месте сразу вспыхнул пожар. В 09:06 пожар в здании локализовали, а в 09:28 – ликвидировали.

На месте событий работают спасательные службы / Фото Валентина Полищук, 24

Что известно о причинах крушения

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что говорить о причинах падения самолета рано. Расследование будет длиться около 2 недель.

Досудебное расследование поручено следователям СБУ. Они будут рассматривать все возможные версии аварии вертолета.

Один из очевидцев событий рассказал, что перед падением самолет сделал три круга над супермаркетом, полетел в сторону центра, но затем начал резко снижаться, ударился и загорелся.

В сети появились кадры полета вертолета Super Puma, на борту которого находились главы МВД, за считанные минуты до крушения в Броварах. На видео видно, что вертолет летел на малой высоте и при плохой видимости.