У мережі поширили відео роботи працівників ДСНС, пише 24 Канал. Відомо, що внаслідок падіння гелікоптера у Броварах пошкоджень зазнав не лише дитячий садок, а й один із житлових будинків.

Увага У мережі з'явилося відео польоту вертольота МВС за кілька хвилин до падіння у Броварах

Наразі на місці подій працюють рятувальні служби.

З даху частину гвинтокрила: відео

Внаслідок падіння гелікоптера на місці відразу спалахнула пожежа. О 09:06 пожежу в будівлі локалізували, а о 09:28 – ліквідували.

На місці подій працюють рятувальні служби / Фото Валентина Поліщук, 24 Канал

Що відомо про причини катастрофи

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що говорити про причини падіння літака нараз зарано. Розслідування триватиме близько 2 тижнів.

Досудове розслідування доручене слідчим СБУ. Вони розглядатимуть всі можливі версії аварії гвинтокрила.

Один із очевидців подій розповів, що перед падінням літак зробив три кола над супермаркетом, полетів у сторону центру, але потім почав різко знижуватись, ударився і загорівся.

У мережі з'явились кадри польоту вертольота Super Puma, на борту якого перебували очільники МВС, за лічені хвилини до катастрофи у Броварах. На відео видно, що гвинтокрил летів на малій висоті та при поганій видимості.