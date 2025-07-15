Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на AP. В городе Фолл-Ривер, штат Массачусетс, масштабный пожар в доме престарелых Gabriel House унес жизни девяти жителей в возрасте от 61 до 86 лет.

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Ад в доме престарелых в США

Еще более 30 человек получили ранения различной степени тяжести. Трагедия произошла 13 июля, и очевидцы до сих пор не могут оправиться от увиденного: жители были заблокированы внутри и кричали о помощи, тогда как персонал в панике просто убежал, не предупредив людей.

Я действительно думала, что умру. Я висела из окна и кричала: "Помогите!", а они просто бежали,

– рассказала спасенная Лоррейн Феррара.

Другой житель, Роберт Кабрал, подтвердил, что работники даже не пытались стучать в дверь, чтобы вывести людей.

Среди погибших – музыкант Ким Маккин, которая после обучения в Manhattan School of Music выступала с Бостонской филармонией, а также Руи Альберназ, Рональд Кодега, Маргарет Дадди, Роберт Кинг, Ричард Рошон, Элеанор Уиллетт. Еще двое погибших – 70-летняя женщина и 77-летний мужчина – пока официально не идентифицированы.

Очевидцы видели, как тела людей в колясках и даже животных выносили из горящего здания. Некоторые местные жители бросились спасать жильцов через окна.

Пожарный передал мне мужчину ногами вперед, а я вытащил его и спустил вниз,

– вспоминает строитель Клевер Парра.

После трагедии спасенных жителей перевезли во временный приют.

Я уже был бездомным... Думаю, снова стану бездомным,

– сказал с отчаянием житель Нил Бек.

Главный повар дома Пол Феррейра, который прибежал на место трагедии, с болью добавил: "Не знал, что это был мой последний раз, когда я для них готовил... Они стали частью моей семьи".

Gabriel House работал с 1999 года и имел 100 апартаментов. На сайте обещали круглосуточную помощь в случае чрезвычайной ситуации. Но, по словам пожарного профсоюза, спасательные работы были чрезвычайно сложными из-за недостатка персонала и оборудования.

Капитан Фрэнк О'Риган заходил в задымленное здание без дыхательного аппарата. Его брат, тоже пожарный, признал, что они сделали все, что могли. Но этого было недостаточно.

Несмотря на критику, мэр Фолл-Ривер Пол Куган заявил, что пожарная служба была укомплектована согласно требованиям. Губернатор штата Маура Гили выразила соболезнования семьям погибших и пообещала помощь. А бывший секретарь по вопросам людей пожилого возраста Пол Ланзикос отметил системные проблемы: недостаток учений, отсутствия плана эвакуации и неисправный лифт.