ДТП произошло в 3 часа ночи на трассе Киев – Ковель – Яготин. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства столкновения.

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Водители авто – жители Киева

Авария произошла на перекрестке вблизи села Ризни Малинской общины. По предварительной информации, Daewoo Lanos выезжал со второстепенной дороги на главную. Audi управлял 37-летний киевлянин. Водитель Lanos тоже оказался жителем столицы.

В результате ДТП травмы, несовместимые с жизнью, получили водитель Lanos и его 10-летняя пассажирка,

– говорится в сообщении полиции Житомирщины.

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Сведения о ДТП внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, которое предусмотрено такой статьей – до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортом на такой же самый.