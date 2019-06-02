Трагедия на Kozak Fest: появилось видео, как падает крыша сцены

Очевидцы стихийного бедствия на этно-рок фестивале Kozak Fest на Днепропетровщине начали выкладывать в сеть видеозаписи. Там четко можно увидеть, как непогода рвет, как лист бумаги, металлические конструкции и крышу сцены.

Во время крупнейшего этно-рок-фестиваля Украины Kozak Fest, который с 31 мая по 2 июня проходит в Днепропетровской области, обвалилась крыша сцены. Причиной этого стал сильный дождь и ураган.

Читайте также: Страшный ураган атаковал KOZAK Fest: обвалилась крыша сцены, фестиваль прекратили

К сожалению, события обернулись трагедией – погиб работник сцены (1971 года рождения) и еще двое человек получили переломы ноги (женщина 1967 года рождения) и ступни (мужчина 1978 года рождения).

Смотрите видео, как разрушалась крыша сцены, непосредственно с места событий:

KOZAK Fest – что это? Это крупнейший этно-рок фестиваль центральной Украины, происходит в урочище Княжеские Байраки на Днепропетровщине. ​Посвящен фестиваль победе Богдана Хмельницкого в битве под Желтыми Водами. Посещают его десятки тысяч людей.



В 2019 году фестиваль должен был проходить с 31 мая по 2 июня включительно. Однако после ночных событий, непогоды и гибели человека организаторы решили прекратить фестиваль досрочно.