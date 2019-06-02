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      Трагедия на Kozak Fest: появилось видео, как падает крыша сцены

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      Разрушение крыши сцены на Kozak Fest
      Разрушение крыши сцены на Kozak Fest / Screenshot из видео Артема Попова

      Очевидцы стихийного бедствия на этно-рок фестивале Kozak Fest на Днепропетровщине начали выкладывать в сеть видеозаписи. Там четко можно увидеть, как непогода рвет, как лист бумаги, металлические конструкции и крышу сцены.

      Во время крупнейшего этно-рок-фестиваля Украины Kozak Fest, который с 31 мая по 2 июня проходит в Днепропетровской области, обвалилась крыша сцены. Причиной этого стал сильный дождь и ураган.

      Читайте также: Страшный ураган атаковал KOZAK Fest: обвалилась крыша сцены, фестиваль прекратили

      К сожалению, события обернулись трагедией – погиб работник сцены (1971 года рождения) и еще двое человек получили переломы ноги (женщина 1967 года рождения) и ступни (мужчина 1978 года рождения).

      Смотрите видео, как разрушалась крыша сцены, непосредственно с места событий:

      KOZAK Fest – что это? Это крупнейший этно-рок фестиваль центральной Украины, происходит в урочище Княжеские Байраки на Днепропетровщине. ​Посвящен фестиваль победе Богдана Хмельницкого в битве под Желтыми Водами. Посещают его десятки тысяч людей.

      В 2019 году фестиваль должен был проходить с 31 мая по 2 июня включительно. Однако после ночных событий, непогоды и гибели человека организаторы решили прекратить фестиваль досрочно.

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      Теги: Новости Украины Фестивали Новости Днепра Непогода в Украине Жертвы
      Источник: 24 канал
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