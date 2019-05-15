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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Трагедия победивших: почему избиратели Зеленского не могут привыкнуть к выигрышу

      Грани правды 873 Читати новину українською

      Любопытно наблюдать за лентами соцсетей. В них победившее большинство никак не может привыкнуть к мысли, что оно большинство. Но большинством быть некомфортно. Этот статус налагает ответственность.

      Человеческая природа устроена так, что мы сочувствуем тем, кто оказался в меньшинстве. Наши симпатии вызывают спартанцы, а не персы. Польская конница, а не танки Гудериана. Декабристы, Прометей, Давид, сражающийся против Голиафа, – вся наша мифология выстроена на сочувствии тем, кто слабее и тем, кого меньше.

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      Когда Советский Союз отправлял в мясорубку репрессий своих граждан – он транслировал это как праведную битву социалистического меньшинства против оголтелого западного большинства. В рамках этой логики Мандельштам и Гумилев были порождением закулисной тьмы. А люди с синими околышами фуражек – стражами света и справедливости.

      Любая война в своем информационном измерении – это тоже битва за право считаться меньшинством.

      Россия убеждает своих граждан, что противостоит гигантскому либеральному чудищу, мечтающему разрушить духовные скрепы. И, в это же время, рассказывает о том, что "Л/ДНР" – это благородные "чегевары", сражающиеся против "киевского большинства".

      Россия мечтает разрушить духовные скрепы
      Россия мечтает разрушить духовные скрепы

      Статус большинства лишает комфорта непричастности. Уже не получается жить с отставленным мизинчиком. Все происходящее вокруг начинает восприниматься как твоих многоруких рук дело. Лишь потому, что в какой-то момент твои мечты сбылись – и ты оказался в тренде.

      Те, кто считал себя в оппозиции к власти – мучительно привыкают к новому статусу. Еще недавно они были одиночками, сражавшимися со стозевным чудищем. Которое, вдобавок, злобно и лаяй. По другую сторону баррикад была власть, ботофермы и консервативный триптих президентских лозунгов. В схватке с большинством было не стыдно проиграть. Но внезапно они победили.

      Меньшинство перестало быть меньшинством. Причем перестало им быть с разгромным счетом. Никаких полутонов. "Повстанцев" оказалось втрое больше – хоть в абсолютных цифрах, хоть в относительных. На каждого, проголосовавшего за власть, пришлось трое, кто проголосовал против. Более того – господин дракон признал свое поражение и поздравил Ланселота с победой.

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      Как теперь жить вообще? Инерция дает о себе знать. Соцсети упражняются в остроумии насчет пресловутых 25%. Подозревают в попытках присвоить себе статус "совести нации". Требуют покаяния и на опережение пытаются лишить их права на сакраментальное "я же говорил". Отлично могу их понять. Только все это не меняет одного простого факта. Большинство – это отныне вы.

      Мотивы, по которым вы ставили крестик в бюллетене, не имеют особого значения. Не важно – голосовали вы против старого или за новое. Активно топили всю кампанию за своего кандидата или агитировали против чужого. В открытую носили знамена будущего победителя или занимались партизанщиной под лозунгами "нейтралитета". Это все теперь не имеет особого значения. Вы победили. Поздравляю.

      Зеленский победил на президентских выборах
      Зеленский победил на президентских выборах

      И буду наблюдать теперь за тем, как вы станете дезертировать из победившего лагеря. И вы будете это делать даже не потому, что новая команда станет "совершать плохое". Вы будете сбегать лишь затем, чтобы и дальше притворяться меньшинством. Чтобы и дальше не снимать белое пальто и не слезать с морально-этического пьедестала. В конце концов, привычка – страшная штука, правда?

      Во всех ироничных текстах насчет 25% слышится все та же интонация. Диссидентские нотки. Саркастическое высокомерие. Моральное превосходство носителей особого мнения. Только в том и штука, друзья, что всего этого у вас больше нет. Ваша разнородная коалиция одержала победу. Тиран свергнут. Деспот повержен. Добро победило, и теперь обречено доказывать, что будет, как минимум, меньшим злом.

      25 относительных процентов или 15 абсолютных – это вовсе не совесть нации. Не "соль земли", не "элита" и не "аристократы". Это всего лишь меньшинство. То самое, которым вы перестали быть.

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      Это тяжелая ноша. Первое время вы будете оправдывать негоразды "предшественниками". Потом – станете говорить о том, что альтернатива была бы еще хуже. Но рано или поздно вам захочется вновь сменить оптику. Опротестовать статус, уйти в оппозицию, откреститься от победы. Только, простите, эта ниша уже занята.

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      Автор: Павел Казарин
      Теги: Грани правды Новости России Война на Донбассе Новости Украины Владимир Зеленский Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Видеоблоги
      Источник: 24 канал
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