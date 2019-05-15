Трагедия победивших: почему избиратели Зеленского не могут привыкнуть к выигрышу

Любопытно наблюдать за лентами соцсетей. В них победившее большинство никак не может привыкнуть к мысли, что оно большинство. Но большинством быть некомфортно. Этот статус налагает ответственность.

Человеческая природа устроена так, что мы сочувствуем тем, кто оказался в меньшинстве. Наши симпатии вызывают спартанцы, а не персы. Польская конница, а не танки Гудериана. Декабристы, Прометей, Давид, сражающийся против Голиафа, – вся наша мифология выстроена на сочувствии тем, кто слабее и тем, кого меньше.

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Когда Советский Союз отправлял в мясорубку репрессий своих граждан – он транслировал это как праведную битву социалистического меньшинства против оголтелого западного большинства. В рамках этой логики Мандельштам и Гумилев были порождением закулисной тьмы. А люди с синими околышами фуражек – стражами света и справедливости.

Любая война в своем информационном измерении – это тоже битва за право считаться меньшинством.



Россия убеждает своих граждан, что противостоит гигантскому либеральному чудищу, мечтающему разрушить духовные скрепы. И, в это же время, рассказывает о том, что "Л/ДНР" – это благородные "чегевары", сражающиеся против "киевского большинства".



Россия мечтает разрушить духовные скрепы

Статус большинства лишает комфорта непричастности. Уже не получается жить с отставленным мизинчиком. Все происходящее вокруг начинает восприниматься как твоих многоруких рук дело. Лишь потому, что в какой-то момент твои мечты сбылись – и ты оказался в тренде.

Те, кто считал себя в оппозиции к власти – мучительно привыкают к новому статусу. Еще недавно они были одиночками, сражавшимися со стозевным чудищем. Которое, вдобавок, злобно и лаяй. По другую сторону баррикад была власть, ботофермы и консервативный триптих президентских лозунгов. В схватке с большинством было не стыдно проиграть. Но внезапно они победили.

Меньшинство перестало быть меньшинством. Причем перестало им быть с разгромным счетом. Никаких полутонов. "Повстанцев" оказалось втрое больше – хоть в абсолютных цифрах, хоть в относительных. На каждого, проголосовавшего за власть, пришлось трое, кто проголосовал против. Более того – господин дракон признал свое поражение и поздравил Ланселота с победой.

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Как теперь жить вообще? Инерция дает о себе знать. Соцсети упражняются в остроумии насчет пресловутых 25%. Подозревают в попытках присвоить себе статус "совести нации". Требуют покаяния и на опережение пытаются лишить их права на сакраментальное "я же говорил". Отлично могу их понять. Только все это не меняет одного простого факта. Большинство – это отныне вы.

Мотивы, по которым вы ставили крестик в бюллетене, не имеют особого значения. Не важно – голосовали вы против старого или за новое. Активно топили всю кампанию за своего кандидата или агитировали против чужого. В открытую носили знамена будущего победителя или занимались партизанщиной под лозунгами "нейтралитета". Это все теперь не имеет особого значения. Вы победили. Поздравляю.



Зеленский победил на президентских выборах

И буду наблюдать теперь за тем, как вы станете дезертировать из победившего лагеря. И вы будете это делать даже не потому, что новая команда станет "совершать плохое". Вы будете сбегать лишь затем, чтобы и дальше притворяться меньшинством. Чтобы и дальше не снимать белое пальто и не слезать с морально-этического пьедестала. В конце концов, привычка – страшная штука, правда?

Во всех ироничных текстах насчет 25% слышится все та же интонация. Диссидентские нотки. Саркастическое высокомерие. Моральное превосходство носителей особого мнения. Только в том и штука, друзья, что всего этого у вас больше нет. Ваша разнородная коалиция одержала победу. Тиран свергнут. Деспот повержен. Добро победило, и теперь обречено доказывать, что будет, как минимум, меньшим злом.

25 относительных процентов или 15 абсолютных – это вовсе не совесть нации. Не "соль земли", не "элита" и не "аристократы". Это всего лишь меньшинство. То самое, которым вы перестали быть.

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Это тяжелая ноша. Первое время вы будете оправдывать негоразды "предшественниками". Потом – станете говорить о том, что альтернатива была бы еще хуже. Но рано или поздно вам захочется вновь сменить оптику. Опротестовать статус, уйти в оппозицию, откреститься от победы. Только, простите, эта ниша уже занята.