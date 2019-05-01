Трагедия в университете США: 22-летний юноша расстрелял студентов
Два человека погибли и четверо получили ранения, трое из них – в больнице в критическом состоянии. 22-летний парень открыл стрельбу в Университете Северной Каролины, что в США, вечером вторника, 30 апреля.
Стрелка идентифицировали и задержали. Это Тристан Ендррю Террелл, 22 года, студент (по предварительной информации) этого же университета Северной Каролины. Он пришел в заведение с пистолетом и начал стрелять в людей. Об этом сообщили чрезвычайники города Шарлотт в Twitter.
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О стрелке пока известно мало: юношу воспитывал только отец (два года назад, в 2017 году, они переехали в город Шарлотт в Северной Каролине из Техаса). Что заставило его стать убийцей, какие мотивы поступка – выясняет полиция.
Стрелок Тристан Ендррю Террелл, 22 года
Предполагают, что на преступление мужчина шел сознательно, после задержания полицейскими журналистам на камеры – улыбался.
Когда арестованного сопровождала полиция, он улыбался на камеры
Вторник, 30 апреля, был последним днем занятий в семестре. Многие студенты все еще были на территории, ведь в этот вечер планировался бейсбольный матч и концерт. После нападения университет отменил все мероприятия на текущую неделю.
Местные телевизионные каналы показали видео, как студенты бегут после услышанных звуков выстрелов и как полицейские бегут к зданию, где совершал преступление стрелок. Полицейские уверяют, что своевременное предупреждение очевидцев и быстрая реакция правоохранителей помогли избежать большего количества жертв.
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Внимание к подобным трагическим случаям в учреждениях образования в школах сейчас особенное. Ведь недавно, 17 октября 2018 года, в политехническом колледже в оккупированной Керчи молодой парень устроил массовый расстрел людей. А после этого еще и взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Убийца – Владислав Росляков – был студентом этого же колледжа. Тогда погибли 21 человек, более 50 – получили ранения.