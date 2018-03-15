Трагически погиб мужчина во Львовской области: ужасные детали

В среду, 14 марта, около 15:00 вблизи села Воля-Гомулецкая трагически погиб мужчина.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

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Известно, что поезд смертельно травмировал мужчину.

Правоохранители предварительно установили, что на перегоне Дубляны – Рясне машинист увидел человека, который сидел на рельсах. На сигналы поезда он никак не отреагировал,

– говорится в сообщении.

Из-за наезда поезда 46-летний житель Жовковского района погиб на месте. Тело потерпевшего направили на экспертизу.

Правоохранители открыли уголовное производство. За нарушение правил безопасности виновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится досудебное расследование.

К слову, руководитель управления защиты экономики Нацполиции в Сумской области в состоянии алкогольного опьянения стал участником конфликта в поезде Киев – Одесса. Находясь в вагоне, мужчина начал стрелять из травматического пистолета.