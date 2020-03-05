Трагический пожар на Буковине: погибли трое маленьких детей и один взрослый
В селе Ленковцы Кельменецкого района Черновицкой области, в частном жилом доме возник пожар. В результате погибли четыре человека, трое из которых – дети.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Спасатели прибыли на место происшествия, когда пожар уже закончился. Завалы разбирали 8 пожарных.
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Спасатели уточнили, что погибли трое детей. Самому младшему из них было 3 года, другим – по 7 и 8 лет. О причинах пожара пока ничего неизвестно.
Село Ленковцы на карте:
Как власти решили бороться с пожарами в Украине
- Правительство установило новые штрафы за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности.
- Также ввели уголовную ответственность за нарушение требований техногенной безопасности, что привело к аварии или другому опасному событию с тяжелыми последствиями.
- Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину совместно с местными властями проверить пожарную безопасность во всех учреждениях и организациях с массовым пребыванием людей.
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