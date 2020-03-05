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      Трагический пожар на Буковине: погибли трое маленьких детей и один взрослый

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      В селе Ленковцы Кельменецкого района Черновицкой области, в частном жилом доме возник пожар. В результате погибли четыре человека, трое из которых – дети.

      Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Спасатели прибыли на место происшествия, когда пожар уже закончился. Завалы разбирали 8 пожарных.

      К теме: "Вспоминал сестренку и любил петь": на Волыни во время пожара в доме погибли двое детей

      Спасатели уточнили, что погибли трое детей. Самому младшему из них было 3 года, другим – по 7 и 8 лет. О причинах пожара пока ничего неизвестно.

      Село Ленковцы на карте:

      Как власти решили бороться с пожарами в Украине

      • Правительство установило новые штрафы за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности.
      • Также ввели уголовную ответственность за нарушение требований техногенной безопасности, что привело к аварии или другому опасному событию с тяжелыми последствиями.
      • Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину совместно с местными властями проверить пожарную безопасность во всех учреждениях и организациях с массовым пребыванием людей.
      В Черновцах возросло количество госпитализированных с подозрением на коронавирус
      сегодня
      Автор: Эмал Наби
      Теги: ГСЧС Новости Черновцов Пожар Дети и несовершеннолетние Новости Украины
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