Трагический пожар на Буковине: погибли трое маленьких детей и один взрослый

В селе Ленковцы Кельменецкого района Черновицкой области, в частном жилом доме возник пожар. В результате погибли четыре человека, трое из которых – дети.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Спасатели прибыли на место происшествия, когда пожар уже закончился. Завалы разбирали 8 пожарных.

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Спасатели уточнили, что погибли трое детей. Самому младшему из них было 3 года, другим – по 7 и 8 лет. О причинах пожара пока ничего неизвестно.

Село Ленковцы на карте:

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