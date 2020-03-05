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      Трагічна пожежа на Буковині: загинули троє маленьких дітей і один дорослий

      - Читать новость на русском
      Пожежа на Буковині / ДСНС

      У селі Ленківці Кельменецького району Чернівецької області у приватному житловому будинку виникла пожежа. В результаті загинули четверо людей, троє з яких – діти.

      Про це повідомляє пресслужба ДСНС. Рятувальники прибули на місце події, коли пожежа вже завершилася. Завали розбирали 8 пожежників.

      До теми: Згадував сестричку і любив співати: на Волині під час пожежі у будинку загинули двоє дітей

      Рятувальники уточнили, що загинули троє дітей. Наймолодшому із них було 3 роки, іншим – по 7 і 8 років. Про причини пожежі наразі нічого невідомо.

      Як влада вирішила боротися із пожежами в Україні

      • Уряд встановив нові штрафи за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки.
      • Також ввели кримінальну відповідальність за порушення вимог техногенної безпеки, що призвело до аварії чи іншої небезпечної події з тяжкими наслідками.
      • Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну спільно з місцевою владою перевірити пожежну безпеку у всіх закладах, установах та організаціях із масовим перебуванням людей.
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      сьогодні
      Автор: Емал Набі
      Теги: ДСНС Новини Чернівців Пожежа Діти і неповнолітні Новини України
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