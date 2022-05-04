Офис Генерального прокурора начал следствие из-за ДТП с бензовозом

В ведомстве отметили, что следствие выяснило, что вечером 3 мая на дороге "Киев – Чоп" вблизи населенного пункта Сытное, Дубенского района Ровненской области, водитель автомобиля "Mercedes-Benz Vito", который двигался в направлении Львова, во время обгона столкнулся с грузовиком с цистерной с горючим.

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От удара бензовоз вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автобусом SETRA, который перевозил пассажиров сообщением "Харьков – Згожелец (Польша)". После этого грузовик с горючими съехал в кювет и взорвался.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 26 человек, из них 24 пассажира и два водителя – микроавтобуса "Vito" и автобуса "SETRA". Еще 11 пассажиров автобуса и водитель бензовоза с травмами разной степени находятся в больнице. Среди потерпевших двое несовершеннолетних. Все участники ДТП из Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Хмельницкой областей.

В настоящее время на месте происшествия проводятся необходимые следственные действия, длится процедура идентификации тел погибших, уже назначено 29 экспертиз,

– отметили в Офисе Генерального прокурора.

Главное о смертельном ДТП с бензовозом

Авария произошла около 19:20, 3 апреля.

Пожар, возникший в результате аварии, тушили 44 спасателя и 7 единиц техники.

На место ДТП также выехали семь автомобилей скорой помощи. Они доставили пострадавших в медучреждения в Дубно и Радивилов.

Сначала сообщили о 17 жертвах аварии, но 4 мая количество жертв возросло.

Из-за масштаба пожара в результате ДТП полностью перекрыли трассу "Киев – Чоп".

Зеленский отреагировал на смертельное ДТП

Президент Владимир Зеленский в своем обращении от 3 мая выразил соболезнования родным и близким погибших. Глава государства поручил оказать всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим. Он добавил, что количество жертв страшного ДТП может возрасти.

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