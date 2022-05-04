Офіс Генерального прокурора розпочав слідство через ДТП з бензовозом

У відомстві зазначили, що слідство з'ясувало, що ввечері 3 травня на дорозі "Київ – Чоп" поблизу населеного пункту Ситне, Дубенського району Рівненської області, водій автомобіля "Mercedes-Benz Vito", який рухався в напрямку Львова, під час обгону зіткнувся з вантажівкою з цистерною з пальним.

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Від удару бензовоз вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом "SETRA", який перевозив пасажирів сполученням "Харків – Згожелець (Польща)". Після цього вантажівка з пальними з'їхала у кювет та вибухнула.​

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 26 осіб, з них 24 пасажири та двоє водіїв – мікроавтобуса "Vito" та автобуса "SETRA". Ще 11 пасажирів автобуса та водій бензовозу із травмами різного ступеня перебувають в лікарні. Серед потерпілих двоє неповнолітніх. Всі учасники ДТП із Житомирської, Київської, Чернігівської, Харківської та Хмельницької областей.

Наразі на місці події проводяться необхідні слідчі дії, триває процедура ідентифікації тіл загиблих, вже призначено 29 експертиз,

– зазначили в Офісі Генерального прокурора.

Головне про смертельну ДТП з бензовозом

Аварія трапилася близько 19:20, 3 квітня.

Пожежу, яка виникла внаслідок аварії гасили 44 рятувальники та 7 одиниць техніки.

На місце ДТП також виїхали 7 автомобілів швидкої допомоги. Вони доправили постраждалих до медзакладів у Дубно та Радивилова.

Спочатку повідомили про 17 жертв аварії, але 4 травня кількість жертв зросла.

Через масштаб пожежі внаслідок ДТП повністю перекрили трасу "Київ – Чоп".

Зеленський відреагував на смертельну ДТП

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні від 3 травня висловив співчуття рідним та близьким загиблих. Також глава держави доручив надати всю необхідну допомогу та підтримку постраждалим. Він додав, що кількість жертв страшної ДТП може зрости.

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