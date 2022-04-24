Дети в возрасте 14 и 5 лет погибли. Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

В Мариуполе погибли две девочки-актрисы

Людям необходимо эвакуироваться

Чиновник призвал людей эвакуироваться из прифронтовой зоны. Нужно беречь себя и родных, поскольку это наибольшая ценность.

За преступления, которые совершают оккупанты на нашей земле, им не будет прощения – ни от Бога, ни от людей,

– подчеркнул Кириленко.

Все разрушенное украинцы восстановят, поэтому сейчас главное – прогнать оккупантов и выжить.

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