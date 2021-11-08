В тот же день в 15:48 Служба спасения 101 получила сообщение о том, что на автодороге М-12, вблизи села Каролина Винницкого района, произошла авария. 28-летний водитель автомобиля BMW не справился с управлением.

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Погибшего деблокировали с помощью спецоборудования

По предварительным данным, водитель допустил съезд автомобиля на обочину и столкнулся с отбойником. В результате ДТП погиб 7-летний мальчик и пострадала 45-летняя женщина, отметили в полиции.

По прибытии на место инцидента спасатели города Немиров с помощью спецоборудования деблокировали погибшего и пострадавшую из транспортного средства.

К проведению аварийно-спасательных работ от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям привлекли 5 человек личного состава и один спецавтомобиль.

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