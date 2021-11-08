Того ж дня о 15:48 Служба порятунку 101 отримала повідомлення про те, що на автошляху М-12, поблизу села Кароліна Вінницького району сталася аварія. 28-річний водій автомобіля BMW не впорався з керуванням.
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Загиблого деблокували за допомогою спецобладнання
За попередніми даними, водій допустив з'їзд автомобіля на узбіччя та зіткнувся з відбійником. Внаслідок ДТП загинув 7-річний хлопчик та постраждала 45-річна жінка, зазначили у поліції.
Після прибуття на місце інциденту рятувальники міста Немирів за допомогою спецобладнання деблокували загиблого та постраждалу з транспортного засобу.
До проведення відповідних аварійно-рятувальних робіт від Державної служби з надзвичайних ситуацій залучили 5 працівників з особового складу та один спецавтомобіль.
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