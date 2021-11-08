Про це розповіла інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич. Інцидент трапився 7 листопада приблизно о 20:00 на дорозі між селами Романів та Верхівка.
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Під час руху 32-річний лучанин на автомобілі Volkswagen Golf не впорався з керуванням і в'їхав у дерево. Наразі слідчі з'ясовують, з якою швидкістю рухався водій.
За даними правоохоронців, в автомобілі перебували ще 2 пасажирів, які також загинули. Їхні особи ще не встановили.
Тіла загиблих доправили на експертизу. Там з'ясовуватимуть, чи перебував водій у стані алкогольного сп'яніння.
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