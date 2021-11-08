Про це розповіла інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич. Інцидент трапився 7 листопада приблизно о 20:00 на дорозі між селами Романів та Верхівка.

До теми Під Броварами сталася серйозна аварія з автобусом, постраждали діти – фото з місця пригоди

Під час руху 32-річний лучанин на автомобілі Volkswagen Golf не впорався з керуванням і в'їхав у дерево. Наразі слідчі з'ясовують, з якою швидкістю рухався водій.

За даними правоохоронців, в автомобілі перебували ще 2 пасажирів, які також загинули. Їхні особи ще не встановили.

Тіла загиблих доправили на експертизу. Там з'ясовуватимуть, чи перебував водій у стані алкогольного сп'яніння.

Зверніть увагу! Поліція почала кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, що спричинило загибель кількох осіб.

Читайте також Загинуло двоє дітей та батько: у страшну аварію на Миколаївщині потрапила багатодітна родина

ДТП в Україні: останні новини