Территории Николаевщины, где был оккупант, сейчас расчищают. Там тоже начнут посевную. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким 21 марта.

Обратите внимание Сожжем врага, – Ким предупредил оккупантов, что ВСУ будут бить их же оружием

В части (области – 24 канал), где оккупант не поступал на нашу землю, тракторы уже в полях. В части, где он отступил, занимаемся расчисткой и готовимся,

– рассказывает Ким.

Он также обратился к людям, помогающим оккупантам. Ким призвал предателей бежать, пока не поздно, потому что их все равно найдут.