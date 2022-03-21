Території Миколаївщини, де був окупант, зараз розчищають. Там теж розпочнуть посівну. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім 21 березня.
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У частині (області – 24 канал), де окупант не вступав на нашу землю, трактори вже в полях. У частині, де він відступив, займаємося розчищенням та готуємось,
– розповідає Кім.
Він також звернувся до людей, які допомагають окупантам. Кім закликав зрадників втікати, поки не пізно, бо їх однаково знайдуть.
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