"Тракторные войска" работают: захвачена самоходная артиллерийская установка "Мста-С"

21 марта 2022 , 09:06
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Источник:

Госспецсвязи

Украинцы захватили самоходную артиллерийскую установку "Мста-С". Технику забрали привычным способом – с помощью трактора.

Технику украли "где-то на северо-востоке" Украины. О получении нового трофея сообщили утром 21 марта.

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Людей, ворующих вражескую технику трактором, назвали "Тракторными войсками".

Тракторные войска тоже трудятся. Захвачена где-то на северо-востоке самоходная артиллерийская установка Мста-С,
– пишет Госспецсвязи.

Мста-С, которую захватили тракторные войска / Фото Госспецсвязи

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Автор: Марта Кушка