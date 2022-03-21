"Тракторные войска" работают: захвачена самоходная артиллерийская установка "Мста-С"
21 марта 2022 , 09:06Читати новину українською
Источник:Госспецсвязи
Украинцы захватили самоходную артиллерийскую установку "Мста-С". Технику забрали привычным способом – с помощью трактора.
Технику украли "где-то на северо-востоке" Украины. О получении нового трофея сообщили утром 21 марта.
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Людей, ворующих вражескую технику трактором, назвали "Тракторными войсками".
Тракторные войска тоже трудятся. Захвачена где-то на северо-востоке самоходная артиллерийская установка Мста-С,
– пишет Госспецсвязи.
Мста-С, которую захватили тракторные войска / Фото Госспецсвязи