"Тракторные войска" захватили российский "Тайфун" и машину эвакуации "Линза"
4 апреля 2022 , 10:17Читати новину українською
Источник:Вооруженные Силы Украины
Украинские защитники (неважно, на танках или на тракторах) успешно собирают трофейную технику оккупантов. На этот раз "тракторные войска" захватили бронеавтомобиль "Тайфун" и машину эвакуации "Линза"
Вооруженные Силы Украины показали, как "тракторные войска" везут трофейную технику российских оккупантов. "Тайфун" и "Линза" пойдут на укрепление украинской армии.
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Машины россиян вполне исправны и смогут приносить пользу украинским военным.
Продолжаются весенне-полевые работы в "тракторных войсках" eкраинских защитников. Трофейный российский "Тайфун" и машина эвакуации "Линза",
– написали в ВСУ.
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