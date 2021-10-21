Трамп заявил, что его медиагруппа даст голос всем, кто хочет высказаться и быть услышанным.

Важно Twitter против Трампа: соцсеть заблокировала аккаунты, которые публиковали заявления политика

Кроме того, 45-й президент Штатов объявил, что будет бороться с компаниями Big Tech. Речь идет о всемирно известных корпорациях Google, Amazon, Facebook и Apple.

Мы живем в мире, где Талибан имеет огромное присутствие в твиттере, тогда как вашего любимого американского президента заставили замолчать. Это недопустимо,

– подчеркнул Трамп.

Он выразил радость, что скоро сможет публиковать "правду в социальной сети Truth".

Конфликт Трампа и соцсетей

После штурма Капитолия 6 января Twitter удалил аккаунт Дональда Трампа за подстрекательство к насилию. Впоследствии подобное произошло и со страницей экс-лидера США в фейсбуке. В ответ Трамп обвинил соцсети в "блокировании свободы слова" и в "координации" его блокирования с "демократами и радикальными левыми".