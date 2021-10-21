Трамп заявив, що його медіагрупа дасть голос усім, хто хоче висловитися та бути почутим.

Важливо Twitter проти Трампа: соцмережа заблокувала акаунти, які публікували заяви політика

Крім того, 45-й президент Штатів оголосив, що боротиметься з компаніями Big Tech. Мовиться про всесвітньо відомі корпорації Google, Amazon, Facebook та Apple.

Ми живемо у світі, де Талібан має величезну присутність у твіттері, тоді як вашого улюбленого американського президента змусили замовкнути. Це неприпустимо,

– наголосив Трамп.

Він висловив радість, що скоро зможе публікувати "правду в соціальній мережі Truth".

Конфлікт Трампа і соцмереж

Після штурму Капітолію 6 січня Twitter видалив акаунт Дональда Трампа за підбурювання до насильства. Згодом подібне сталося і зі сторінкою екслідера США у фейсбуці. У відповідь Трамп звинуватив соцмережі у "блокуванні свободи слова" та в "координації" його блокування з "демократами і радикальними лівими".