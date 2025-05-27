Это выражение, как в капле воды, отражает океан ложных представлений Запада о России. Об этом заявил Валерий Пекарь, информирует 24 Канал.

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Путин – не отклонение, а норма для России

Россия всегда была демократией, считают они, и вдруг произошло отклонение. Это ненадолго, считают они, и Россия вернется в клуб демократических государств.

На самом же деле Россия никогда не была демократией. Условно можно считать демократическим период продолжительностью полтора года от провозглашения России до расстрела парламента в 1993 году. Вся история России – это более или менее хищнические формы авторитаризма.

Владимир Путин не отклонение, а олицетворение классического образа российского правителя. Он органично смотрится в одном ряду с Иваном Грозным, Петром I, Николаем "Палкиным", Лениным и Сталиным.

Россия всегда была частью западной цивилизации, считают они. Вот какой у них балет, "Толстоевский", художники и композиторы.

На самом же деле Россия никогда не была частью западной цивилизации. Русская культура – это тонкий слой позолоты над океаном варварства. Описанная Толстым столичная культурная жизнь – это 500 семей в многомиллионной империи.

Ложная оптика приводит к геополитическим катастрофам. Если путинский режим – это временное отклонение, то надо просто переждать. А если наоборот?