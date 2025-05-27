Цей вислів, як у краплі води, відображає океан хибних уявлень Заходу про Росію. Про це заявив Валерій Пекар, інформує 24 Канал.

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Путін – не відхилення, а норма для Росії

Росія завжди була демократією, вважають вони, і раптом сталося відхилення. Це ненадовго, вважають вони, і Росія повернеться до клубу демократичних держав.

Насправді ж Росія ніколи не була демократією. Умовно можна вважати демократичним період тривалістю півтора року від проголошення Росії до розстрілу парламенту у 1993 році. Вся історія Росії – це більш чи менш хижацькі форми авторитаризму.

Владімір Путін не відхилення, а уособлення класичного образу російського правителя. Він має органічний вигляд в одному ряду з Іваном Грозним, Пьотром I, Ніколаєм "Палкіним", Леніним та Сталіним.

Росія завжди була частиною західної цивілізації, вважають вони. Ось який в них балет, "Толстоєвський", художники й композитори.

Насправді ж Росія ніколи не була частиною західної цивілізації. Російська культура – це тонкий шар позолоти над океаном варварства. Описане Толстим столичне культурне життя – це 500 сімей у багатомільйонній імперії.

Хибна оптика призводить до геополітичних катастроф. Якщо путінський режим – це тимчасове відхилення, то треба просто перечекати. А якщо навпаки?