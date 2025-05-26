Трамп не розуміє розмов про цінності

Ми не зможемо подарувати Трампу літак за пів мільярда доларів, або зробити якийсь співмірний хабар. А це основний спосіб сподобатися Трампу – купити його увагу. Про це заявив Петро Олещук, інформує 24 Канал.

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Є інший спосіб. Тут теж складно. Потрібно зробити ядерну зброю, аби тебе можна було боятися і поважати. Як північнокорейський Кім.

Купити або налякати. Лише так. Розказувати про якісь цінності та геноциди – марна справа. Трамп і його оточення цього не розуміють. Не розуміють, навіщо витрачати час на того, хто не може бути для нього небезпечним або вигідним.

Звідси така "любов" до Владіміра Путіна. У нього дуже багато грошей, і він може купити майже все, а ще є багато ядерних бомб. Набагато більше, ніж у Кім Чен Ина. Якщо це не привід захоплюватися цим "генієм", то що ще може бути таким приводом?

Тому Трамп так радіє, коли його хвалить Путін. Похвала від багатого терориста-психопата. Що може бути кращим?

Тому не треба реагувати так гостро на заяви Трампа. Вони все одно будуть обертатися довкола ідей, що "українці – жебраки, які хочуть обікрасти прекрасну Америку і не давати заробляти багато грошей разом із прекрасною Росією".

Путін думає, що купив Україну у Трампа

Треба пресувати європейців, які, схоже, поки що не зрозуміли, що свого часу їх продадуть. Не дуже дорого, бо вони й так не потрібні, і до цього треба готуватися.

Можливо, щось вийде купити й у Трампа. У плані зброї. Хоча не факт. Путін може "перебити" будь-яку українську ціну.

Власне, цим і пояснюється нахабство Путіна. Він вважає, що "купив" Україну у Трампа. Одна проблема – Україна не належить Трампу. Так само як не належала Віктору Януковичу, у якого він уже "купляв" Україну раніше.

А у США буде величезна політична криза, бо торгаш при владі приведе їх до повного морального краху. А за моральним крахом настане і політичний, бо так завжди було в історії усіх великих держав минулого. Розповіді про "захист демократії" з боку попередніх президентів були не проявом "доброї волі", а тверезим розрахунком щодо легітимації втручання США у справи інших держав по всьому світу. І на цьому впливі і трималася десятиліття могутність США. Але тепер з цим покінчено.