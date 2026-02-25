Чтобы быть "бро" Трампа: первые лица США меряются спортивными достижениями, чтобы угодить боссу
- В команде Дональда Трампа спорт используется как способ демонстрации лояльности и силы, что формируется как часть имиджевой стратегии.
- Высокопоставленные, такие как директор ФБР Кэш Патель, активно демонстрируют свою физическую форму и спортивные достижения для подчеркивания близости к Трампу.
В команде Дональда Трампа формируется новый тренд –спорт как способ продемонстрировать лояльность и "свойственность" перед боссом. Хоккейные броски, силовые тренировки и видео из тренажерных залов превращаются в политические соревнования.
Об этом пишет CNN, анализируя публичные появления чиновников, которые активно подчеркивают свою физическую форму и любовь к спорту.
Как политики пытаются поразить Трампа?
Как отмечает CNN, в окружении Дональда Трампа физическая выносливость и спортивные достижения становятся частью имиджевой стратегии.
Издание обращает внимание на видео директора ФБР Кэша Пателя, который выполнил символический хоккейный бросок, демонстрируя уверенность и "боевой" настрой.
В материале говорится, что в администрации активно культивируется образ "сильных мужчин", которые сочетают политическую жесткость с физической формой. Демонстрация силы, выносливости и спортивных навыков стала своеобразным способом показать близость к Трампу.
Журналисты отмечают, что это не случайность, а часть более широкой культуры вокруг экс-президента, где доминируют соревнования, персональная лояльность и желание быть "своим парнем" во внутреннем кругу.
CNN обращает внимание и на других публичных лиц из орбиты Трампа. В частности, министр обороны Пит Гегсет и Роберт Ф. Кеннеди-младший также активно демонстрируют спортивную форму и физическую активность.
В материале отмечается, что спорт становится не просто хобби, а частью политического бренда. Публичные тренировки, видео с катка или тренажерного зала создают образ "воинов", что соответствует риторике жесткого лидерства. В политической среде Вашингтона это выглядит как негласное соревнование – кто более выносливый, сильный и "крутой". Таким образом формируется неформальная иерархия приближенности к Трампу.
Аналитики отмечают, что для Трампа спорт и состязательность всегда были важными элементами мировоззрения – от гольфа до акцента на "победителях" в политике. Поэтому демонстрация спортивных успехов становится способом продемонстрировать соответствие этой философии.
