Политолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что Трамп достаточно жестко взялся за Путина. Он считал, что новоизбранный президент США не сразу займется вопросом о войне в Украине.

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Трамп давит на Путина

Почти сразу после инаугурации появились заявления Дональда Трампа, которые были направлены к Путину. Говорится об откровенном шантаже, когда президент США говорил, что имеет все возможности, чтобы ухудшить и без того сложное положение России.

Трамп – человек, который разбирается в переговорах. Он понимает, что к соглашениям на равных никто не приглашает. Я считаю, что это откровенный шантаж российских элит. Им дают понять: или они уберут кремлевского психа, или будет хуже,

– отметил Загородний.

По мнению политолога, новость, которую недавно озвучил Такер Карлсон, о намерениях Джо Байдена убить Путина на самом деле является мессенджером Трампа. Мол, у новоизбранного президента США есть все возможности, чтобы устранить кремлевского диктатора.

Однако Путин сопротивляется, ведь заявлял, что считает Зеленского якобы нелегитимным, поэтому не хочет садиться с ним за стол переговоров. Для него это будет унижение, ведь диктатор недавно говорил, что Зеленский возглавляет нацистское государство,

– высказался он.

Тарас Загородний добавил, что очень хорошо, что Трамп сразу после инаугурации обвинил Путина в войне и нежелании идти на мир, подчеркнув старания Зеленского завершить российско-украинскую войну.

Заметим, Дональд Трамп убежден, что может заставить Путина к мирному соглашению, угрожая экономической войной. В то же время Украина не верит в такие договоренности и надеется, что Трамп потеряет терпение к Путину и усилит поддержку Киева. Эксперты же считают, что Кремль не имеет стимулов для переговоров, ведь сохраняет инициативу на фронте.