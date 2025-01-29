Політолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що Трамп досить жорстко взявся за Путіна. Він вважав, що новообраний президент США не одразу займеться питанням щодо війни в Україні.

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Трамп тисне на Путіна

Майже одразу після інавгурації з'явилися заяви Дональда Трампа, які були спрямовані до Путіна. Мовиться про відвертий шантаж, коли президент США казав, що має всі можливості, аби погіршити й без того складне становище Росії.

Трамп – людина, яка знається у перемовинах. Він розуміє, що до угод на рівних ніхто не запрошує. Я вважаю, що це відвертий шантаж російських еліт. Їм дають зрозуміти: або вони приберуть кремлівського психа, або буде гірше,

– зауважив Загородній.

На думку політолога, новина, яку нещодавно озвучив Такер Карлсон, про наміри Джо Байдена вбити Путіна насправді є месенджер Трампа. Мовляв, у новообраного президента США є всі можливості, щоб усунути кремлівського диктатора.

Проте Путін пручається, адже заявляв, що вважає Зеленського начебто нелегітимним, тому не хоче сідати з ним за стіл перемовин. Для нього це буде приниження, адже диктатор нещодавно говорив, що Зеленський очолює нацистську державу,

– висловився він.

Тарас Загородній додав, що дуже добре, що Трамп одразу після інавгурації звинуватив Путіна у війні та небажанні йти на мир, підкресливши старання Зеленського завершити російсько-українську війну.

Зауважимо, Дональд Трамп переконаний, що може змусити Путіна до мирної угоди, погрожуючи економічною війною. Водночас Україна не вірить у такі домовленості й сподівається, що Трамп втратить терпіння до Путіна та посилить підтримку Києва. Експерти ж вважають, що Кремль не має стимулів для переговорів, адже зберігає ініціативу на фронті.