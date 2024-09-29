Сенатор-демократ Крис Кунс в эфире телеканала Fox News подчеркнул, что момент, когда Трамп упомянул о российском президенте был "чрезвычайно неудобным", передает 24 Канал.

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Что сказал сенатор о словах Трампа о Путине

Сенатор Крис Кунс выразил свою поддержку дискуссиям Президента Украины Владимира Зеленского с кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом, подчеркнув важность этих встреч.

В то же время Кунс выразил сомнение относительно высказываний Трампа о "хороших отношениях с Путиным", сделанных накануне его встречи с Зеленским, назвав их проблематичными.

"Вы могли видеть, как Зеленский вроде бы напрягся и сказал: "Ну, я надеюсь, что вы лучший друг Украины, чем друг России при Путине" (дословно украинский лидер сказал: "Надеюсь, что у нас с вами отношения лучше" – 24 Канал). Это был поразительно неудобный момент", – объяснил американский сенатор.

Кунс также напомнил, что Владимир Путин является военным преступником, совершившим ужасные атаки против Киева.

Мы не должны иметь президента Соединенных Штатов, который говорит, что он стремится быть лучшим другом Путина,

– подчеркнул сенатор.

К слову, Владимир Зеленский после встречи с Трампом в интервью Fox News рассказал, что экс-президент США пообещал ему поддержать Украину в войне с Россией в случае победы на президентских выборах. В то же время, по словам президента Украины, Трамп отметил, что будет работать в этом вопросе как с нашим государством, так и со страной-агрессором.