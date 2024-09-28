Об этом президент Украины рассказал в интервью американскому телеканалу Fox News. Глава государства находился в США с официальным визитом с 22 по 27 сентября.

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Трамп заявил, что будет поддерживать Украину

Во время закрытой встречи 27 сентября Зеленский представил Трампу свой "план победы" в войне. Кандидат в президенты от Республиканской партии также заявил, что будет работать как с Украиной, так и с Россией для окончания войны.

Я не знаю, что будет после выборов и кто будет президентом... Но я получил от Дональда Трампа очень прямую информацию, что он будет на нашей стороне, что он будет поддерживать Украину,

– сказал Зеленский после встречи с Трампом.

Президент Украины также встретился с вице-президентом США и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис и президентом Джо Байденом. Глава государства заявил, что он ищет "объединенной поддержки США" в войне с Россией и не поддерживает ни одну из сторон на выборах в США.

Я не хочу быть втянутым в избирательный период... Я не хочу потерять ту или иную часть американцев,

– подчеркнул Зеленский.

К слову, ранее представитель Владимира Зеленского Сергей Никифиров рассказал, что президент смог передать план победы Джо Байдену и обоим кандидатам в президенты. То есть принцип двухпартийности удалось сохранить.