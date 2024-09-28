До этой встречи Трамп не говорил одобрительно о действиях Зеленского. Как рассказал 24 Каналу политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, во время общения Трамп использовал маркетинговые ходы, которыми он хорошо владеет.

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Что может повлиять на мнение Трампа

Этот политик давно овладел умением хорошо говорить, знает все возможности риторики. Поэтому перед тем как озвучивать собственные мысли об окончании войны, он решил сказать несколько комплиментов в сторону Зеленского.

В этих заявлениях есть определенные положительные моменты, но мы понимаем, что стабильной остается позиция Трампа относительно того, что война должна заканчиваться компромиссами с обеих сторон,

– отметил политолог.

Более того, Трамп не перестает повторять, что именно он сможет за день закончить войну. Но это лишь популизм и попытка предложить простое решение для сложной проблемы. Даже сам Трамп это понимает.

Впрочем это позволяет ему умело манипулировать общественным сознанием и так получать политические дивиденды. О Трампе как переговорщике стоит понимать, что он не мыслит категориями добра и зла, а категориями целесообразности или нецелесообразности.

Сейчас он чувствует целесообразным просто завершить войну, не давая Украине вернуть свои территории. Еще одна характерная черта Трампа – он очень любит демонстрировать личные победы. Если бы Зеленскому удалось убедить его, что победа Украины – это победа Трампа, тогда риторика могла бы быстро измениться в нашу пользу,

– подчеркнул Максим Джигун.