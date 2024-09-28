До цієї зустрічі Трамп не говорив схвально про дії Зеленського. Як розповів 24 Каналу політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, під час спілкування Трамп використовував маркетингові ходи, якими він добре володіє.

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Що може вплинути на думку Трампа

Цей політик давно опанував вмінням гарно говорити, знає всі можливості риторики. Тому перед тим як озвучувати власні думки щодо закінчення війни, він вирішив сказати кілька компліментів у бік Зеленського.

У цих заявах є певні позитивні моменти, але ми розуміємо, що стабільною залишається позиція Трампа щодо того, що війна має закінчуватися компромісами з обох боків,

– зауважив політолог.

Ба більше, Трамп не перестає повторювати, що саме він зможе за день закінчити війну. Але це лише популізм і спроба запропонувати просте рішення для складної проблеми. Навіть сам Трамп це розуміє.

Втім це дозволяє йому вміло маніпулювати суспільною свідомістю і так здобувати політичні дивіденди. Про Трампа як перемовника варто розуміти, що він не мислить категоріями добра і зла, а категоріями доцільності чи недоцільності.

Зараз він відчуває доцільним просто завершити війну, не даючи Україні повернути свої території. Ще одна характерна риса Трампа – він дуже любить демонструвати особисті перемоги. Якби Зеленському вдалося переконати його, що перемога України – це перемога Трампа, тоді риторика могла б швидко змінитися на нашу користь,

– підкреслив Максим Джигун.