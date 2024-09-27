Про це, як пише The Guardian, заявив журналістам кандидат у президенти США Дональд Трамп після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським.

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Трамп заявив, що хоче досягти "справедливої угоди"

Як каже пояснив республіканець, у контексті війни Росії проти України він хоче "справедливої угоди для всіх". Він також додав, що "багато чому навчився" під час розмови з українським президентом Володимиром Зеленським.

Ми обидва хочемо, щоб це закінчилося, і ми обидва хочемо, щоб була укладена справедлива угода. Вона має бути справедливою. І я думаю, що це станеться в потрібний час,

– заявив Трамп.

Деталей стосовно такої потенційної угоди ані він, ані Зеленський не пояснили. Кандидат у президенти утримався від конкретики щодо того, яку угоду про завершення війни між Росією та Україною вважав би справедливою.

На запитання про те, яким Трамп бачить "справедливу" угоду про припинення російсько-української війни, він відповів: "Про це ще рано говорити". Український лідер лише вкотре наголосив, що потрібен тиск на російського диктатора Владіміра Путіна.

Крім того, Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом запросив його відвідати Україну. Експрезидент США відповів, що "обов'язково зробить це". Однак коли саме, він не розповів.