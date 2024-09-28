Про це президент України розповів в інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Глава держави перебував у США з офіційним візитом з 22 по 27 вересня.

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Трамп заявив, що підтримуватиме Україну

Під час закритої зустрічі 27 вересня Зеленський представив Трампу свій "план перемоги" у війні. Кандидат у президенти від Республіканської партії також заявив, що працюватиме як з Україною, так і з Росією для закінчення війни.

Я не знаю, що буде після виборів і хто буде президентом... Але я отримав від Дональда Трампа дуже пряму інформацію, що він буде на нашому боці, що він буде підтримувати Україну,

– сказав Зеленський після зустрічі з Трампом.

Президент України також зустрівся з віцепрезиденткою США та кандидаткою у президенти від Демократичної партії Камалою Гарріс і президентом Джо Байденом. Глава держави заявив, що він шукає "об'єднаної підтримки США" у війні з Росією та не підтримує жодну зі сторін на виборах у США.

Я не хочу бути втягнутим у виборчий період… Я не хочу втратити ту чи іншу частину американців,

– наголосив Зеленський.

До слова, раніше речник Володимира Зеленського Сергій Никифиров розповів, що президент зміг передати план перемоги Джо Байдену та обом кандидатам у президенти. Тобто принцип двопартійності вдалося зберегти.