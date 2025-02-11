Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в интервью The Guardian.

Смотрите также Зеленский рассказал, встретится ли с Трампом в Мюнхене

Как Зеленский прокомментировал разговор Трампа и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "очень важным" то, чтобы президент США встретился с украинской делегацией перед запланированными переговорами с главой Кремля Владимиром Путиным.

В то же время Зеленский не стал критиковать Дональда Трампа за его непрозрачные заявления относительно возможных переговоров с Путиным, отметив, что это личное решение американского лидера.

Очевидно, что он не очень хочет, чтобы все знали детали, и это его личное решение,

– подчеркнул президент Украины.

Напомним, что накануне издание The Telegraph написало, что Администрация президента США Дональда Трампа приостановила свой мирный план относительно окончания войны в Украине. Это было сделано для того, чтобы учесть мнение европейских союзников в этом вопросе.