Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського в інтерв'ю The Guardian.

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Як Зеленський прокоментував розмову Трампа і Путіна

Президент України Володимир Зеленський назвав "дуже важливим" те, щоб президент США зустрівся з українською делегацією перед запланованими переговорами з главою Кремля Владіміром Путіним.

Водночас Зеленський не став критикувати Дональда Трампа за його непрозорі заяви щодо можливих переговорів з Путіним, зазначивши, що це особисте рішення американського лідера.

Очевидно, що він не дуже хоче, щоб усі знали деталі, і це його особисте рішення,

– наголосив президент України.

Нагадаємо, що напередодні видання The Telegraph написало, що Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила свій мирний план стосовно закінчення війни в Україні. Це було зроблено для того, щоб врахувати думку європейських союзників у цьому питанні.