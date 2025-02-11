Про це президент України розповів у інтерв’ю Guardian, передає 24 Канал. Однак дати зустрічі з самим Трампом ще немає.

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З ким зустрінеться Зеленський

Зеленський також повідомив, що його команда працює над її організацією. Натомість у Мюнхені український лідер зустрінеться з членами команди Трампа та впливовими сенаторами.

Ми сподіваємося, що наші команди визначать дату і план зустрічей у США; як тільки це буде узгоджено, ми готові, я готовий,

– сказав Зеленський.

Раніше Трамп заявив, що може зустрінеться з українським президентом цього тижня, тож не виключено, що Зеленський прилетить до Вашингтона з Мюнхена.