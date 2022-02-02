Мол, если россияне не будут расширять агрессию против Украины, "Байден отдаст им все". Такое заявление 45-й президент США сделал в начале февраля.

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Трамп говорит, что Путин "уже не уважает США"

По словам Трампа, государство-агрессор сможет добиться от действующего руководства США "много хорошего для себя". При этом, предшественник Байдена убежден, что Белому дому стоит беспокоиться американскими границами, а не украинскими. В то же время, по мнению политика, Вашингтону нужно показать Кремлю свою силу.

Он (российский президент – 24 канал) не уважает наше руководство. Он больше не уважает нашу страну,

– убежден Дональд Трамп.

Когда политика спросили о напряженных отношениях между Москвой и Киевом, он не исключил, что Россия "все же пойдет на такой урок в отношении Украины". Впрочем, о чем говорится – Трамп не уточнял.

Справка. Накануне в Пентагоне заявили, что российские силы продолжают прибывать к границам Украины. По оценкам ведомства, говорится как минимум о 100 тысячах военных.

Как ранее Трамп комментировал агрессию России

Ранее Трамп подчеркивал, что Россия не решилась бы на новое проявление агрессии, если бы американцы во второй раз избрали его президентом. В то же время обострение ситуации в конце 2021 года он также дерзко объяснял "нехваткой уважения" к действующей власти. При этом, политик хвастался, что у него якобы никогда не было проблем с Кремлем.

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