Мовляв, якщо росіяни не розширюватимуть агресію проти України, "Байден віддасть їм усе". Таку заяву 45-й президент США зробив на початку лютого.

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Трамп каже, що Путін "вже не поважає США"

За словами Трампа, держава-агресорка зможе домогтися від чинного керівництва США "багато хорошого для себе". При цьому, попередник Байдена переконаний, що Білому дому варто перейматися американськими кордонами, а не українськими. Водночас, на думку політика, Вашингтону потрібно показати Кремлю свою силу.

Він (російський президент – 24 канал) не поважає наше керівництво. Він більше не поважає нашу країну,

– переконаний Дональд Трамп.

Коли політика запитали про напружені відносини між Москвою та Києвом, він не виключив, що Росія "все ж піде на такий урок щодо України". Втім, про що мовиться – Трамп не уточнював.

Довідка. Напередодні у Пентагоні заявили, що російські сили продовжують прибувати до кордонів України. За оцінками відомства, мовиться щонайменше про 100 тисяч військових.

Як раніше Трамп коментував агресію Росії

Трамп наголошував, що Росія не наважилася б на новий прояв агресії, якби американці вдруге обрали його президентом. Натомість загострення ситуації наприкінці 2021 року він також зухвало пояснював "браком поваги" до чинної влади. При цьому, політик вихвалявся, що у нього нібито ніколи не було проблем із Кремлем.

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