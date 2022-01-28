Крім того, у тренди соцмережі Twitter вийшов хештег #ReleaseTheTranscrip. Це попри те, що й у Байдена, і у Зеленського спростували будь-які суперечки у розмові лідерів США та України.
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Республіканці вимагають стенограму розмови Байдена й Зеленського
У США представники Республіканської партії вимагають у Джо Байдена опублікувати стенограму його розмови з Володимиром Зеленським. Вони хочуть переконатися, чи справді між політиками виникла суперечка.
До слова, у США у 2019 році вимагали оприлюднення стенограми розмови Зеленського з попереднім президентом США Дональдом Трампом. Тоді були підозри, що американський лідер намагався натиснути на українського, аби активізувати розслідування щодо сина Джо Байдена.
Чутки про суперечку Байдена та Зеленського
- Раніше видання CNN написало, що розмова президента Зеленського та Байдена нібито пройшла "не так добре, як хотілось би". Мовляв, виникли розбіжності, які стосувались "рівнів ризику щодо російської атаки".
- Байден начебто повідомив Зеленському, що вторгнення – майже неминуче. Водночас український лідер заявив, що загроза є "небезпечною, проте неоднозначною".
- Після цього інформацію про суперечку спростували з обох сторін. Зокрема, в Офісі Президента повідомили, що "коректна інформація міститься лише в офіційних релізах від української та американської сторін", все інше – домисли та спекуляції.
- У Білому домі наголосили: президент Байден попередив, що існує велика ймовірність того, що росіяни можуть вдертися в Україну в лютому 2022 року. Водночас лідер США сказав це публічно.
До теми – про розмову Байдена та Зеленського: дивіться відео