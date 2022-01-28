Крім того, у тренди соцмережі Twitter вийшов хештег #ReleaseTheTranscrip. Це попри те, що й у Байдена, і у Зеленського спростували будь-які суперечки у розмові лідерів США та України.

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Республіканці вимагають стенограму розмови Байдена й Зеленського

У США представники Республіканської партії вимагають у Джо Байдена опублікувати стенограму його розмови з Володимиром Зеленським. Вони хочуть переконатися, чи справді між політиками виникла суперечка.

До слова, у США у 2019 році вимагали оприлюднення стенограми розмови Зеленського з попереднім президентом США Дональдом Трампом. Тоді були підозри, що американський лідер намагався натиснути на українського, аби активізувати розслідування щодо сина Джо Байдена.

Чутки про суперечку Байдена та Зеленського

Раніше видання CNN написало, що розмова президента Зеленського та Байдена нібито пройшла "не так добре, як хотілось би". Мовляв, виникли розбіжності, які стосувались "рівнів ризику щодо російської атаки".

Байден начебто повідомив Зеленському, що вторгнення – майже неминуче. Водночас український лідер заявив, що загроза є "небезпечною, проте неоднозначною".

Після цього інформацію про суперечку спростували з обох сторін. Зокрема, в Офісі Президента повідомили, що "коректна інформація міститься лише в офіційних релізах від української та американської сторін", все інше – домисли та спекуляції.

У Білому домі наголосили: президент Байден попередив, що існує велика ймовірність того, що росіяни можуть вдертися в Україну в лютому 2022 року. Водночас лідер США сказав це публічно.

До теми – про розмову Байдена та Зеленського: дивіться відео